Трамп назвав Трюдо "дволиким" після появи глузливого відео

Президент США Дональд Трамп назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "дволиким" після появи відеозапису, на якому Трюдо разом з іншими лідерами НАТО в Лондоні, як видавалось, кепкував з американського президента.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ну, він дволикий", - сказав Трамп про Трюдо, відповідаючи на запитання преси поруч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у середу. Відео спілкування Трампа з журналістами розмістив Fox News.

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"І чесно - Трюдо гарний хлопець, але правда у тому, що я вказав йому на той факт, що він не платить 2% (цільовий показник витрат на оборону для членів НАТО – Ред.), і я думаю, що він цьому не радий", - сказав Дональд Трамп.

"Я представляю Сполучені Штати. Він має платити більше, ніж платить. Він це розуміє. Тому я уявляю, що він не щасливий", - додав президент США.

Нагадаємо, світові лідери на саміті НАТО в Лондоні, схоже, жартували над президентом США Дональдом Трампом у відеоролику, який був опублікований у ніч на середу.

На відео, яке поширила канадська телерадіомовна Canadian Broadcasting Company (CBC), присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон на прийомі в Букінгемському палаці у вівторок ввечері.

Ніхто не називав імені Дональда Трампа, але, схоже, лідери жартували над його тривалою пресконференцією раніше цього дня.