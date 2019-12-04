Трамп назвал Трюдо "двуличным" после появления насмешливого видео

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо двуличным после появления видеозаписи, на которой Трюдо вместе с другими лидерами НАТО в Лондоне, как казалось, смеялся над американским президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ну, он двуличный", - сказал Трамп о Трюдо, отвечая на вопросы прессы рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду. Видео общения Трампа с журналистами разместил Fox News.

"И честно - Трюдо хороший парень, но правда в том, что я указал ему на тот факт, что он не платит 2% (целевой показатель расходов на оборону для НАТО. - Ред.), и я думаю, что он этому не рад ", - сказал Дональд Трамп.

"Я представляю Соединенные Штаты. Он должен платить больше, чем платит. Он это понимает. Поэтому я представляю, что он не счастлив", - добавил президент США.

Напомним, мировые лидеры на саммите НАТО в Лондоне, похоже, шутили над президентом США Дональдом Трампом в видеоролике, который был опубликован в ночь на среду.

На видео, которое распространила канадская телерадиовещательная компания Canadian Broadcasting Company (CBC), присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрона на приеме в Букингемском дворце во вторник вечером.

Никто не называл имени Дональда Трампа, но, похоже, лидеры шутили над его продолжительной пресс-конференцией ранее в этот день.