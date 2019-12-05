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Боррель: "нормандський саміт" дає надію, але не забуваймо, що ядро конфлікту – Росія

Четвер, 5 грудня 2019, 12:18

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель висловив позитивні сподівання у зв’язку з майбутнім самітом "нормандської четвірки".

Про це він сказав під час міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Маємо відзначити нещодавні позитивні сигнали щодо ситуації в Україні. Саміт "нормандської четвірки", що наближається, несе надію на діалог, орієнтований на пошук виходу із кризи", - заявив Боррель.

"Водночас ядро конфлікту зберігається. Росія продовжує порушувати міжнародне право і ключові принципи через анексію Криму і Севастополя і дестабілізацію східної України".

Він також відзначив внесок ЄС в роботу ОБСЄ, в тому числі в Україні.

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