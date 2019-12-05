Боррель: "нормандский саммит" дает надежду, но не будем забывать, что ядро конфликта – Россия
Четверг, 5 декабря 2019, 12:18
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил позитивные ожидания в связи с предстоящим саммитом "нормандской четверки".
Об этом он сказал во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Отмечу недавние позитивные сигналы относительно ситуации в Украине. Саммит "нормандской четверки" несет надежду на диалог, ориентированный на поиск выхода из кризиса", - заявил боррелий.
"Вместе с тем ядро конфликта сохраняется. Россия продолжает нарушать международное право и ключевые принципы через аннексию Крыма и Севастополя и дестабилизацию восточной Украины".
Он также отметил вклад ЕС в работу ОБСЕ, в том числе в Украине.
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