Боррель: "нормандский саммит" дает надежду, но не будем забывать, что ядро ​​конфликта – Россия

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил позитивные ожидания в связи с предстоящим саммитом "нормандской четверки".

Об этом он сказал во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Отмечу недавние позитивные сигналы относительно ситуации в Украине. Саммит "нормандской четверки" несет надежду на диалог, ориентированный на поиск выхода из кризиса", - заявил боррелий.

"Вместе с тем ядро ​​конфликта сохраняется. Россия продолжает нарушать международное право и ключевые принципы через аннексию Крыма и Севастополя и дестабилизацию восточной Украины".

Он также отметил вклад ЕС в работу ОБСЕ, в том числе в Украине.