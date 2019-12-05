Лавров в ОБСЄ наполягає на прямому діалозі Києва з ОРДЛО

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров розраховує, що саміт в нормандському форматі 9 грудня надасть імпульс в імплементації Мінських угод, і наполягає на прямому діалозі Києва з лідерами ОРДЛО.

Про це він сказав під час засідання міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, повідомляє Європейська правда.

"Розраховуємо, що майбутній в Парижі саміт в нормандському форматі додасть імпульс реалізації мінського комплексу заходів. Ключовим елементом врегулювання – і від цього нікуди не піти – залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом" - заявив Лавров.

Також він висловив підтримку роботі Спеціальної моніторингової місії в Україні.

"Чекаємо публікації чесних доповідей місії про жертви і руйнування цивільної інфраструктури на Донбасі" - сказав Лавров.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко серед "червоних ліній" України на "нормандському саміті" назвав принципову позицію України про відсутність прямих переговорів із самопроголошеною "владою" окупованих територій. "Це також одна з червоних ліній, про які вже говорив президент Зеленський", - сказав він днями у Лондоні.