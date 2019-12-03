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Пристайко назвав червоні лінії України на "Нормандському саміті" в Парижі

Вівторок, 3 грудня 2019, 19:09

Україна наполягає, що переговори в Нормандському форматі, які відбудуться 9 грудня, у жодному разі не мають призвести до поступок за низкою напрямків.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у спілкуванні з журналістами Лондоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він пояснив, що це рішення не є новим – так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час тому. "Про ці червоні лінії президент вже казав і у нас нічого не помінялося", - додав міністр.

"Для нас червона лінія – зміни до Конституції. Також червоні лінії – те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети; кордон (на непідконтрольній зараз території Донбасу –ЄП) має бути українським; не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування, і так далі", - перерахував він.

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Він також окремо підкреслив вимогу України щодо встановлення контрою України за українсько-російським кордоном у окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

"Можна обговорювати різні варіанти – наприклад, спільний контроль із ОБСЄ. Але все одно контроль за кордоном має бути", - підкреслив він.

Також міністр заявив, що принциповою позицією Києва є відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій. "Це також одна з червоних ліній, про які, вже говорив президент Зеленський", - додав він.

Як відомо, голова МЗС нині перебуває у Лондоні на заходах, прив'язаних до зустрічі лідерів НАТО. Про рішення щодо цієї поїздки МЗС оголосив після суспільної критики на адресу МЗС.

Під час візиту Пристайко назвав головну вимогу до Росії з боку України та заявив про відсутність відмінності між Росією і тероризмом.

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Донбас та ОРДЛО Пристайко
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