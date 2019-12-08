Папа Римський молиться за успіх "нормандської зустрічі" і мир на Донбасі

Папа Римський Франциск висловив надію на те, що зустріч в "нормандському форматі" увінчається успіхом, і закликав молитися за це.

Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Ватикану".

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії та Франції і канцлера Німеччини, відома як "Нормандський формат", з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую вчиняти так саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу призвела до миру в справедливості для цих територій та їхнього населення", - сказав понтифік.

Папа Римський не в перший раз публічно висловлюється про ситуацію в Україні. Він привітав обмін полоненими між Україною і РФ, а раніше оголошував збір пожертвувань для постраждалого населення Донбасу.

Нагадаємо, зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший "нормандський саміт" з осені 2016 року.

Перед самітом канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

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