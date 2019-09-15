Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною і Росією

Папа Римський Франциск у неділю, 15 вересня, під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Ватикану".

"Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на східній Україні", - сказав Папа Римський.

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Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Про реакцію світових ЗМІ на обмін можна почитати у статті "Тріумф Зеленського чи перемога Путіна: що побачили західні ЗМІ в обміні полоненими".