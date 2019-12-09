Зеленський та Путін зустрінуться після публічної частини Нормандії. Говоритимуть про газ?

Двостороння зустріч президентів України та Росії у Парижі узгоджена та за планом відбудеться вже після заходів у нормандському форматі.

Про це "Європейській правді" стало відомо з джерел, поінформованих про графік президентів.

Раніше повідомлялося, що "нормандським переговорам" передуватиме низка двосторонніх зустрічей, в тому числі Володимир Зеленський говоритиме тет-а-тет із Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

За даними ЄвроПравди, у той самий час заплановані також двосторонні переговори Путіна з канцлером Німеччини і президентом Франції тощо. Після завершення всіх цих двосторонніх переговорів лідери підуть на спільну зустріч "нормандської четвірки".

Примітно, що двосторонньої зустрічі Зеленський-Путін у цей час не заплановано.

Однак вже після зустрічі "четвірки" та після спільної пресконференції Меркель, Макрона, Зеленського та Путіна мають відбутися окремі переговори президентів України та Росії. Даних про їхню заплановану тривалість немає.

Те, що ця зустріч не буде поєднана із чотиристороннім нормандським форматом, дозволяє припустити, що буде йтися про питання, не пов’язані із виконанням Мінських домовленостей. Раніше публічно називали одне таке питання – газові переговори. Українська сторона неодноразово визнавала, що у разі ініціативи з боку РФ буде готова обговорити газове питання на зустрічі в Парижі.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".