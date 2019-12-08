Став відомий графік Зеленського під час "нормандського саміту" в Парижі

Президент України Володимир Зеленський перед початком саміту "нормандської четвірки" проведе зустріч з лідерами Франції та Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до графіка, наданого в офісі президента, Зеленський прибуде до Єлисейського палацу о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом).

О 15:05 запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, а о 15:30 - з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У графіку, наданому ОПУ, немає зустрічі із Путіним, але у Кремлі раніше повідомляли про намір російського президента провести коротку бесіду із Зеленським.

Слід зазначити, що офіційно двосторонню зустріч з Путіним анонсувала тільки німецька сторона.

О 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць "Нормандського формату", а на 18:45 запланована зустріч з представниками ЗМІ. Як повідомлялося раніше, узгоджене проведення спільної пресконференції чотирьох лідерів.

Нагадаємо, зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший "нормандський саміт" з осені 2016 року.

Перед самітом канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

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