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Уряд Угорщини запропонував посилити контроль над театрами

Понеділок, 9 грудня 2019, 19:11

Уряд Угорщини представив парламенту плани посилення контролю над театрами, що викликало протести з боку акторів і глядачів, які бачать свободу творчості під загрозою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Правляча партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана хоче прийняти законопроєкт в прискореному порядку цього тижня.

Публічна петиція, яка закликає законодавців відхилити законопроєкт, зібрала 47 700 підписів до понеділка. Актори у вихідні зачитували петицію в декількох кінотеатрах.

Згідно з проєктом закону, опублікованому на сайті парламенту, який уряд пом'якшив в порівнянні з початковою версією, опублікованою в п'ятницю, нова Національна рада з питань культури відповідатиме за "єдиний стратегічний напрям різних сегментів культури".

Законопроєкт говорить, що культурні організації повинні "активно захищати інтереси благополуччя і розвитку нації".

Міністр людських ресурсів Угорщини, який курирує культуру, матиме право призначати театральних режисерів в установах, які спільно фінансуються державою та муніципалітетами.

Міністр і відповідний муніципалітет повинні будуть підписати угоду, яка визначає спільну діяльність театру, в тому числі те, як призначати його директора, але ця угода "має гарантувати артистичну свободу театру", йдеться в законопроєкті.

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