США ввели санкції проти мера латвійського міста Вентспілс

Міністерство фінансів США на підставі "закону Магнітського" запровадило санкції проти декількох осіб і організацій в Європі, Азії та Латинській Америці, зокрема, проти мера латвійського міста Вентспілс Айвара Лембергса.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Лембергса обвинувачують у привласненні державних активів, корупції у сфері держзамовлень і хабарництві. Американський Мінфін називає Лембергса олігархом, який використовував свій вплив на політичні партії для лобіювання вигідних йому призначень на високі посади.

До санкційного списку внесені чотири організації, що належать Лембергсу або підконтрольні йому - Управління Вентспілсського вільного порту, Агентство розвитку Вентспілса, Асоціація розвитку бізнесу і Латвійська асоціація транзитного бізнесу.

Транзакції цих організацій обмежені на 30 днів. Також блокується вся власність Лембергса, її частки, які побічно і прямо належать цим організаціям структури, які знаходяться в США, у власності або під контролем резидентів США.

"Корупція забирає у жителів своєї країни ресурси, основні послуги та економічні можливості, збагачуючи окремих людей і сприяючи знищенню навколишнього середовища, політичної нестабільності і конфліктів", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.