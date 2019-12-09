США ввели санкции против мэра латвийского города Вентспилс

Министерство финансов США на основании "закона Магнитского" ввело санкции против нескольких лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в частности, против мэра латвийского города Вентспилс Айвара Лембергса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Лембергса обвиняют в присвоении государственных активов, коррупции в сфере госзаказов и взяточничестве.

Американский Минфин называет Лембергса олигархом, использовавшим свое влияние на политические партии для лоббирования выгодных ему назначений на высокие должности.

В санкционный список внесены четыре организации, относящиеся к Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

Транзакции этих организаций ограничены на 30 дней. Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие этим организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США.

"Коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.