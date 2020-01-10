В Ісландії врятували 39 туристів, які вночі застрягли на льодовику

Близько 300 рятувальників та 57 транспортних засобів були залучені минулої ночі до порятунку туристичної групи в Ісландії, яка застрягла на льодовику через сильну завірюху.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Iceland Monitor.

39 туристів у четвер вдень відправилися у тур на снігоходах на льодовик Лангьокулл. При цьому по всій території країни діяло попередження про погані погодні умови.

Близько 20:00 рятувальники отримали сигнал про те, що група не може повернутися через сильний снігопад і практично нульову видимість.

Туристи ховалися від негоди у двох транспортних засобах, рятувальники дісталися до них лише опівночі.

До 2 ранку всіх людей перевезли з високогір’я на снігоходах, а потім направили до притулку Червоного Хреста.

У туристичній групі були люди різного віку, частина з них – діти, на щастя, ніхто з них серйозно не постраждав.