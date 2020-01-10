Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Bellingcat: лайнер МАУ могли сбить ракетой с секретной базы Ирана

Иран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой

В США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ

Трюдо: есть доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой земля-воздух






В Исландии спасли 39 туристов, которые ночью застряли на леднике

Пятница, 10 января 2020, 09:21

Около 300 спасателей и 57 транспортных средств были привлечены прошлой ночью к спасению туристической группы в Исландии, которая застряла на леднике из-за сильной метели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

39 туристов в четверг днем ​​отправились в тур на снегоходах на ледник Лангьокулл. При этом по всей территории страны действовало предупреждение о плохих погодных условиях.

 

Около 20:00 спасатели получили сигнал о том, что группа не может вернуться из-за сильного снегопада и практически нулевой видимости.

Туристы прятались от непогоды в двух транспортных средствах, спасатели добрались до них только в полночь.

До двух часов ночи всех людей перевезли из высокогорья на снегоходах, а затем направили в приют Красного Креста.

В туристической группе были люди разного возраста, часть из них - дети, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Исландия
powered by lun.ua