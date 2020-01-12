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Північна Ірландія отримала уряд після трирічної перерви

Неділя, 12 січня 2020, 15:23

Члени парламенту Північної Ірландії зібралися разом вперше після трирічної перерви і призначили новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Законодавці зібралися в будівлі парламенту в Белфасті і вибрали нову виконавчу владу, очолювану пробританською Демократичною юніоністською партією (DUP) і ірландськими націоналістами Шинн Фейн. Законодавці обрали лідера DUP Арлін Фостер першим міністром – цю посаду вона займала до того, як попередня асамблея була розпущена. Її заступником став представник націоналістів.

Після трьох років запеклої боротьби, яка обернулася для Північної Ірландії купою невирішених питань і зростаючою кризою в державному секторі, сторони за посередництва урядів Британії і Ірландії домовилися в п'ятницю про угоду щодо відновлення уряду у Белфасті.  

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар назвав суботу "історичним днем" для Північної Ірландії, а прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав новини звідти "знаменними".

"Партії Північної Ірландії продемонстрували лідерство, об'єднавшись для прийняття цієї справедливої і збалансованої угоди в інтересах всіх жителів Північної Ірландії", - сказав Джонсон.

Північна Ірландія була позбавлена уряду з січня 2017 року після обумовленого невдалим проєктом зеленої енергетики розколом між уніоністами та націоналістами. Розкол незабаром розширився на більш широкі культурні і політичні проблеми між націоналістами і прихильниками єдності з Британією.

З 2017 року Північна Ірландія управляється державними службовцями з обмеженими повноваженнями приймати важливі рішення.

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