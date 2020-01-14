Хакери РФ зламали сайт газової компанії, що фігурує у справі про імпічмент Трампа – ЗМІ

Російські військові хакери зламали сайт газової компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена, політичного конкурента Дональда Трампа, і яка фігурує у справі про імпічмент американського президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Починаючи з листопада російське ГРУ, запустило кібер - "фішингову" кампанію проти Burisma Holdings, щоб обдурити нічого не підозрюючих співробітників і виманити у них облікові дані електронної пошти.

Початок операції співпало з розслідуванням довкола імпічменту Трампа в Конгресі і зловживання ним службовим становищем через спробу натиснути на українського президента Володимира Зеленського, щоб він оголосив про розслідування проти Burisma і Хантера Байдена.

За словами генерального директора фірми з кібербезпеки Area 1 Security Орена Фальковіца, ГРУ вдалося зламати сервери Burisma Holdings і декількох дочірніх компаній і партнерів.

При цьому він додав, що невідомо, до якого саме сервера російським шпигунам вдалося отримати доступ. Компанія виявила спробу зламу новорічної ночі.

Зазначається, що тактика росіян схожа на ту, якою користувались під час злому електронної пошти демократів на президентських виборах 2016 року.