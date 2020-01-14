Хакеры РФ взломали сайт компании, фигурирующей в деле об импичменте Трампа - СМИ

Российские военные хакеры взломали сайт газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа, и которая фигурирует в деле об импичменте американского президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Начиная с ноября российское ГРУ, запустило кибер - "фишинговую" кампанию против Burisma Holdings, чтобы обмануть ничего не подозревающих сотрудников и выманить у них учетные данные электронной почты.

Начало операции совпало с расследованием вокруг импичмента Трампа в Конгрессе и злоупотребления им служебным положением за попытку надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он объявил о расследовании против Burisma и Хантера Байдена.

По словам генерального директора фирмы по кибербезопасности Area 1 Security Орена Фальковіца, ИГРУ удалось взломать серверы Burisma Holdings и нескольких дочерних компаний и партнеров.

При этом он добавил, что неизвестно, к какому именно серверу российским шпионам удалось получить доступ. Компания обнаружила попытку взлома новогодней ночи.

Отмечается, что тактика россиян похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.