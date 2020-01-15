В Іраку знову обстріляли базу з американськими військовими

Повітряну базу Тадж на північ від Багдада обстріляли ракетами "Катюша".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aljazeera.

Іракська база, розташована в 85 км на північ від столиці, приймає велику кількість американських військ та інших іноземних сил, що робить її мішенню для підтримуваних Іраном збройних угруповань після вбивства США командувача Кассема Сулеймані.

Щонайменше дві ракети "Катюша" були випущені по базі у вівторок.

Ніхто в результаті обстрілу не постраждав. Жодна з груп не взяла на себе відповідальність за атаку.

У неділю чотири людини були поранені після того, як вісім ракет "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Балад. Військові джерела ідентифікували поранених як іракських солдатів.