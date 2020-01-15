В Ираке снова обстреляли базу с американскими военными

Воздушную базу Тадж к северу от Багдада обстреляли ракетами "Катюша".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aljazeera.

Иракская база, расположенная в 85 км на север от столицы, принимает большое количество американских войск и других иностранных сил, что делает ее мишенью для поддерживаемых Ираном вооруженных группировок после убийства США командующего Кассема Сулеймани.

По меньшей мере две ракеты "Катюша" были выпущены по базе во вторник.

Никто в результате обстрела не пострадал. Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за атаку.

В воскресенье четыре человека были ранены после того, как восемь ракет "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Балад. Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат.