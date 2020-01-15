Чоловік хотів спалити себе під будівлею Європарламенту, але його врятували демонстранти

39-річний чоловік албанського походження у вівторок вчинив спробу самоспалення біля будівлі Європейського парламенту, але його врятували учасники сусідньої демонстрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Les Dernieres Nouvelles dʼAlsace.

Сотні учасників демонстрації вихідців з Гвінеї слухали промову, коли чоловік неподалік вигукнув слово "Несправедливість", оббризкав себе бензином і підпалив своє тіло запальничкою.

Десяток гвінейців кинулися йому на допомогу і почали гасити вогонь. Співробітники національної поліції, що охороняють будівлю парламенту, швидко втрутились і застосували вогнегасник.

За словами очевидців на місці події, чоловік горів кілька десятків секунд. З опіками обличчя та рук його доправили до лікарні.

З’ясувалося, що незадовго до інциденту чоловіку відмовили в отриманні притулку у Франції і він мав покинути країну.