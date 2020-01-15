Мужчина хотел поджечь себя у здания Европарламента, но его спасли демонстранты

39-летний мужчина албанского происхождения во вторник совершил попытку самосожжения у здания Европейского парламента, но его спасли участники соседней демонстрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Les Dernieres Nouvelles dʼAlsace.

Сотни участников демонстрации – выходцев из Гвинеи – слушали речь, когда мужчина неподалеку от них воскликнул: "Несправедливость", обрызгал себя бензином и поджег зажигалкой.

Десяток гвинейцев бросились ему на помощь и начали тушить огонь. Сотрудники национальной полиции, охраняющие здание парламента, быстро вмешались и применили огнетушитель.

По словам очевидцев, мужчина горел несколько десятков секунд. С ожогами лица и рук его доставили в больницу.

Выяснилось, что незадолго до инцидента мужчине отказали в получении убежища во Франции и он должен был покинуть страну.