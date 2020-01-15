У Молдові п'ять партій об'єдналися в рух за об'єднання з Румунією

У Молдові п'ять партій, які виступають за об'єднання країни з Румунією, створили політичний рух Unirea ("Об'єднання").

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угоду 15 січня в Кишиневі підписали лідери партії "Демократія дому" (PPDA), Ліберальної партії (ЛП), Націонал-ліберальної партії (НЛП), партії "Об'єднання порятунку Бессарабії" (USB) і Народної румунської партії (PPR).

Як зазначили на сторінці USB у Facebook, підписанти пообіцяли зберігати свій союз до об'єднання Молдови і Румунії та закликати інші формування приєднуватися до них.

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"Угода заснована на таких міркуваннях: консолідація профспілкового руху в Молдові з метою зближення наших національних ідеалів, реалізації звільнення від російської окупації і возз'єднання румунської нації через союз з Румунією; участь в єдиному форматі (виборчий блок) на місцевих, парламентських, президентських виборах в Республіці Молдова; протидія небезпеці розширення впливу Російської Федерації в Республіці Молдова, а також незаконного розміщення окупаційної армії, захоплення стратегічних об'єктів, спроб федералізації тощо", - йдеться у заяві.

Також блок прагне "забезпечення і реалізації нашого шансу для всіх, незалежно від їхнього етнічного походження, вести безпечне і процвітаюче життя в рамках НАТО і ЄС, повернувшись до складу Румунії".

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан в ході свого візиту в Брюссель 8 січня назвав зміну уряду в Молдові "кроком назад" і заявив, що Бухарест не сприймає чинний уряд Молдови як серйозного партнера.