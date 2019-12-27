Додон запропонував дату президентських виборів у Молдові

Президент Молдови Ігор Додон запропонував провести президентські вибори 8 листопада 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Виступаючи в ефірі на телеканалі N4 Додон повідомив, що "президентські вибори пройдуть прямим голосуванням в жовтні-листопаді наступного року", і запропонував провести їх 8 листопада.

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У Центрвиборчкомі заявили, що запропонована дата відповідає термінам, передбаченим законом.

Як повідомили виданню в пресслужбі відомства, наступні вибори президента можна провести "не раніше ніж 31 жовтня", але не пізніше, ніж через 60 днів з моменту закінчення мандату президента.

Остаточну дату виборів повинен буде затвердити парламент.

Нагадаємо, Додон переміг лідерку партії "Дія і солідарність" Майю Санду у другому турі президентських виборів 13 листопада 2016 року, а 23 грудня 2016 він офіційно вступив на посаду.