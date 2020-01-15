Грузія: окупанти звели паркани на підконтрольній Тбілісі території

У районі грузинського села Чорчана, на підконтрольній Тбілісі території, окупаційні сили встановили незаконні паркани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За інформацією Служби державної безпеки, цей процес є частиною незаконних дій, які окупаційні сили здійснюють з 2011 року на всьому периметрі окупаційної лінії.



Служба держбезпеки заявляє, що ведуться консультації з міжнародними партнерами, щоб в найкоротші терміни відбулася чергова зустріч із запобігання інцидентів, де буде поставлено питання про демонтаж незаконних установок.

Виконувач обов'язків посла США в Грузії Елізабет Руд 15 січня заявила, що Сполучені Штати стурбовані погіршенням ситуації на лінії окупації між Цхінвальським регіоном і рештою Грузії, зокрема, в зв'язку з "триваючою бордеризацією" і будівництвом блокпостів "на тій території, яка вже давно контролюється Тбілісі".

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За словами Елізабет Руд, "ці умови, що погіршуються, створюють гуманітарні труднощі" і ускладнюють життя населенню по обидва боки окупаційної лінії.



"Ми в черговий раз закликаємо де-факто владу відкрити пункти перетину уздовж адміністративної прикордонної лінії і забезпечити вільне пересування і доступ для гуманітарних місій, а також дати можливість мешканцям Цхінвальського регіону отримувати необхідну медичну допомогу і жити нормальним життям", - заявила вона.



У серпні Тбілісі забили тривогу через мобілізацію військової техніки і персоналу окупаційними силами поблизу села Чорчана.