Грузия: оккупанты установили ограждения на подконтрольной Тбилиси территории

В районе грузинского села Чорчана, на подконтрольной Тбилиси территории, оккупационные силы установили незаконные ограждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По информации Службы государственной безопасности, этот процесс является частью незаконных действий, которые оккупационные силы осуществляют с 2011 года по всему периметру оккупационной линии.

Служба госбезопасности заявляет, что ведутся консультации с международными партнерами, чтобы в кратчайшие сроки состоялась очередная встреча по предотвращению инцидентов, где будет поставлен вопрос о демонтаже незаконных построек.

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд 15 января заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены ухудшением ситуации на линии оккупации между Цхинвальским регионом и остальной Грузией, в частности, в связи с "продолжающейся бордеризацией" и строительством блокпостов "на той территории, которая уже давно контролируется Тбилиси".

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По словам Элизабет Руд, "это создает гуманитарные трудности" и осложняет жизнь населения по обе стороны оккупационной линии.

"Мы в очередной раз призываем фактические власти открыть пункты пересечения вдоль административной пограничной линии и обеспечить свободное передвижение и доступ для гуманитарных миссий, а также дать возможность жителям Цхинвальского региона получать необходимую медицинскую помощь и жить нормальной жизнью", - заявила она.

В августе Тбилиси забили тревогу в связи с мобилизацией военной техники и персонала оккупационными силами вблизи села Чорчана.