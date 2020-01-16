Швейцарія проведе голосування за обмеження мігрантів з ЄС

Швейцарці в травні проведуть голосування з приводу пропозиції, яка у разі ухвалення може різко обмежити імміграцію з країн Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Уряд Швейцарії оголосив, що так звана "ініціатива щодо обмеження" буде одним із питань голосування під час другого туру всенародного референдуму 17 травня.

Ініціатива, що підтримується популістською правою Швейцарською народною партією (SVP) і не підтримується урядом, закликає країну переглянути конституцію, щоб гарантувати, що вона може самостійно вести свою імміграційну політику.

Якщо ініціатива пройде, у швейцарської влади буде рік, щоб домовитись про припинення своєї угоди 1999 року з Брюсселем про вільний рух людей між Швейцарією та ЄС.

Ініціатива йде навіть далі, ніж аналогічна ініціатива, яку також підтримала SVP, проголосована в лютому 2014 року. Вона вимагала від Берна ввести квоти на міграцію з країн ЄС.

Тоді рішення було проголосоване з невеликою перевагою і призвело до розладу відносин Швейцарії та ЄС, а Брюссель попереджав, що будь-які обмеження імміграції громадян ЄС ставлять під сумнів низку двосторонніх угод.

Майбутнє голосування є частиною системи прямої демократії Швейцарії, в якій виборці кожні кілька місяців голосують за широке коло національних, регіональних та місцевих питань.

Будь-яка ініціатива щодо зміни конституції, яка збирає 100 тисяч підписів, виноситься на всенародне голосування, тоді як 50 тисяч підписів достатньо для проведення референдуму проти закону, проголосованого парламентом.