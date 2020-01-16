Швейцария проведет голосование за ограничение мигрантов из ЕС

Швейцарцы в мае проведут голосование по поводу предложения, которое в случае принятия может резко ограничить иммиграцию из стран Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Правительство Швейцарии объявило, что так называемая "инициатива по ограничению" будет одним из вопросов голосования во время второго тура всенародного референдума 17 мая.

Инициатива, которую поддерживает популистская правая Швейцарская народная партия (SVP) и не поддерживает правительство, призывает страну пересмотреть конституцию, чтобы гарантировать, что она может самостоятельно вести свою иммиграционную политику.

Если инициатива пройдет, у швейцарских властей будет год, чтобы договориться о прекращении своего соглашения в 1999 году с Брюсселем о свободном движении людей между Швейцарией и ЕС.

Эта инициатива идет даже дальше, чем аналогичная инициатива, которую также поддержала SVP, проголосованная в феврале 2014 года. Она требовала от Берна ввести квоты на миграцию из стран ЕС.

Тогда решение было проголосовано с небольшим преимуществом и привело к расстройству отношений Швейцарии и ЕС, а Брюссель предупреждал, что любые ограничения иммиграции граждан ЕС ставят под сомнение ряд двусторонних соглашений.

Предстоящее голосование является частью системы прямой демократии Швейцарии, в которой избиратели каждые несколько месяцев голосуют за широкий круг национальных, региональных и местных вопросов.

Любая инициатива по изменению конституции, собирающая 100 тысяч подписей, выносится на всенародное голосование, тогда как 50 тысяч подписей достаточно для проведения референдума против закона, проголосованного парламентом.