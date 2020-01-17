У Німеччині суд вирішить долю антисемітського барельєфа на стіні середньовічної церкви

Суд німецького міста Наумбург розгляне скаргу з приводу барельєфа на стіні церкви у Вітемберзі, де колись проповідував Мартін Лютер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Так звана "Judensau", або "єврейська свиня", барельєф на міській церкві у Віттенберзі датується приблизно 1300 роком. Це, мабуть, найвідоміша з більш ніж 20 таких реліквій Середньовіччя, які досі прикрашають церкви по всій Німеччині і в інших частинах Європи.

Розташований приблизно в 4 метрах над землею на розі церкви барельєф зображує людей, ідентифікованих за головними уборами як євреї, які смокчуть соски свині, в той час як рабин підіймає хвіст тварини. У 1570 році, після Реформації, до барельєфа було додано напис, що відноситься до антиєврейського трактату Лютера.

Іудаїзм вважає свиней нечистими, і ніхто не заперечує, що скульптура є навмисно образливою. Але є серйозні розбіжності з приводу того, які наслідки це повинно мати і що робити з барельєфом.

Суд у східному місті Наумбурзі розгляне у вівторок скаргу представника єврейської громади, який вимагає прихід зняти барельєф.

Це вже другий раунд судового спору. У травні суд у Дессау виніс рішення проти позивача, який хоче, щоб барельєф був поміщений в сусідній будинок-музей Лютера.

Кажуть, що Лютер прибив свої 95 тез до дверей іншої церкви у Віттенберзі в 1517 році, поклавши початок німецькій Реформації. Він також відомий антиєврейською критикою, від якої дистанціювалася Лютеранська церква Німеччини.