В Германии суд решит судьбу антисемитского барельефа на стене средневековой церкви

Суд немецкого города Наумбург рассмотрит жалобу по поводу барельефа на стене церкви в Витемберге, где когда-то проповедовал Мартин Лютер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Так называемая "Judensau", или "еврейская свинья", барельеф на городской церкви в Виттенберге датируется примерно 1300 годом. Это, пожалуй, самая известная из более чем 20 таких реликвий Средневековья, которые до сих пор украшают церкви по всей Германии и в других частях Европы.

Расположенный примерно в 4 метрах над землей на углу церкви барельеф изображает людей, идентифицированных по головным уборам как евреи, которые сосут соски свиньи, в то время как раввин поднимает хвост животного. В 1570 году, после Реформации, к барельефу была добавлена надпись, относящаяся к антиеврейскому трактату Лютера.

Иудаизм считает свиней нечистыми, и никто не отрицает, что скульптура является намеренно оскорбительной. Но есть серьезные разногласия по поводу того, какие последствия это должно иметь и что делать с барельефом.

Суд в восточнонемецком городе Наумбург рассмотрит во вторник жалобу представителя еврейской общины, который требует от прихода снять барельеф.

Это уже второй раунд судебного спора. В мае суд в Дессау вынес решение против истца, который хочет, чтобы барельеф был помещен в соседний дом-музей Лютера.

Говорят, что Лютер прибил свои 95 тезисов к двери другой церкви в Виттенберге в 1517 году, положив начало немецкой Реформации. Он также известен антиеврейской критикой, от которой дистанцировалась Лютеранская церковь Германии.