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ЄС продовжить співпрацю з Україною незалежно від відставки уряду — посол ЄС

П'ятниця, 17 січня 2020, 13:16

Європейський Союз налаштований і далі співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи відбудеться відставка чинного його складу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Hromadske заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ми маємо — і я особисто маю — дуже гарні робочі відносини з урядом, із окремими міністрами. І в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця з урядом України триватиме й надалі", — сказав посол.

Він уточнив, що новини про відставку прем’єр-міністра не вплинуть на відносини і співпрацю між ЄС та українським урядом.

"Внутрішня політика — це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є лише підтвердженням життєздатності української демократії", — зазначив Маасікас.

Нагадаємо, вранці 17 січня стало відомо, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

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Маасікас
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