ЕС продолжит сотрудничество с Украиной независимо от отставки правительства - посол ЕС

Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Hromadske заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"У нас - и у меня лично - очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - сказал посол.

Он уточнил, что новости об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.

"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - отметил Маасикас.

Напомним, утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.