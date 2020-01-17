Паризький Лувр зачинений через "пенсійні" протести

Паризький Лувр не працює у п'ятницю - десятки противників запланованої урядом Франції пенсійної реформи заблокували вхід до музею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Виставка, присвячена 500-річчю від дня смерті Леонардо да Вінчі, яка проходить у Луврі, також закрита, повідомив музей.

Фото: АР

Кілька десятків протестувальників, включаючи співробітників Лувру, організували демонстрацію, відгукнувшись на звернення кількох жорстких лівих профспілок.

Це вперше з моменту початку протестів 5 грудня Лувр і виставка, присвячена Да Вінчі, повністю закриті. Близько 30 тисяч людей відвідують музей щодня.

У деяких відеороликах, опублікованих у соціальних мережах, розгнівані відвідувачі висловлюють своє розчарування.

Тижні страйків і протестів перешкоджали руху громадського транспорту і призвели до зупинки роботи шкіл, лікарень, судів і Ейфелевої вежі.

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