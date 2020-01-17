Парижский Лувр закрыт из-за "пенсионных" протестов

Парижский Лувр не работает в пятницу - десятки противников запланированной правительством Франции пенсионной реформы заблокировали вход в музей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, которая проходит в Лувре, также закрыта, сообщил музей.

Фото: АР

Несколько десятков протестующих, включая сотрудников Лувра, организовали демонстрацию, откликнувшись на обращение нескольких жестких левых профсоюзов.

Впервые с момента начала протестов 5 декабря Лувр и выставка, посвященная Да Винчи, полностью закрыты. Около 30 тысяч человек посещают музей ежедневно.

В некоторых видеороликах, опубликованных в социальных сетях, разгневанные посетители выражают свое разочарование.

Недели забастовок и протестов препятствовали движению общественного транспорта и привели к остановке работы школ, больниц, судов и Эйфелевой башни.