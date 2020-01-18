Боснія законодавчо зобов'язалась не окуповувати Місяць і не вести ядерну війну в космосі
Парламент Боснії і Герцеговини у четвер ратифікував договір, за яким країна зобов’язалася не окуповувати Місяць та інші небесні тіла, а також не застосовувати ядерну зброю в космосі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.
Затверджений документ - це міжнародний договір про принципи, що регулюють діяльність країн у галузі розвідки та використання космосу, включаючи Місяць та інші небесні тіла.
Крім того, цим договором Боснія та Герцеговина зобов’язується не використовувати ядерну зброю в космосі.
У договорі зазначено, що Всесвіт, включаючи Місяць та інші небесні тіла, не підлягає національному присвоєнню на підставі претензій на суверенітет. Також він не може бути присвоєний шляхом окупації або будь-якими іншими засобами.
Переваги ратифікації договору для Боснії і Герцеговини будуть полягати зокрема в тому, що її космонавти зможуть використовувати обладнання і космічні апарати, коли вирушать у космос.
Це міжнародна угода, і деякі законодавці кажуть, що зараз вона не є пріоритетом. Більшість депутатів, опитаних RSE в фойє будівлі парламенту, навіть не знали, що документ зобов'язує країну не займати Місяць і інші небесні тіла.