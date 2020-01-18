Боснія законодавчо зобов'язалась не окуповувати Місяць і не вести ядерну війну в космосі

Парламент Боснії і Герцеговини у четвер ратифікував договір, за яким країна зобов’язалася не окуповувати Місяць та інші небесні тіла, а також не застосовувати ядерну зброю в космосі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

Затверджений документ - це міжнародний договір про принципи, що регулюють діяльність країн у галузі розвідки та використання космосу, включаючи Місяць та інші небесні тіла.

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Крім того, цим договором Боснія та Герцеговина зобов’язується не використовувати ядерну зброю в космосі.

У договорі зазначено, що Всесвіт, включаючи Місяць та інші небесні тіла, не підлягає національному присвоєнню на підставі претензій на суверенітет. Також він не може бути присвоєний шляхом окупації або будь-якими іншими засобами.

Переваги ратифікації договору для Боснії і Герцеговини будуть полягати зокрема в тому, що її космонавти зможуть використовувати обладнання і космічні апарати, коли вирушать у космос.

Це міжнародна угода, і деякі законодавці кажуть, що зараз вона не є пріоритетом. Більшість депутатів, опитаних RSE в фойє будівлі парламенту, навіть не знали, що документ зобов'язує країну не займати Місяць і інші небесні тіла.