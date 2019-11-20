НАТО визнало космос оперативним напрямком, але зброю там не розміщуватиме

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі у Брюсселі домовилися визнати космос однією зі сфер військової діяльності Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі.

"Сьогодні міністри прийняли важливі рішення для подальшої адаптації НАТО. Ми домовились, що космос повинен бути новим оперативним напрямком для НАТО – разом із повітрям, сушею, морем та кіберпростором. Космос є частиною нашого повсякденного життя тут, на Землі. Його можна використовувати в мирних цілях. Але його також можна застосовувати для агресії. Супутники можуть бути збиті, зламані або оснащені зброєю. Антисупутникова зброя може пошкодити комунікації та інші послуги, такі як авіаперельоти, прогноз погоди або банківська справа", - сказав Столтенберг.

За його словами, космос також має важливе значення для стримування та оборони Альянсу. Йдеться про можливість для орієнтування, збір розвідувальних даних та виявлення пусків ракет.

"Наразі навколо Землі обертаються близько 2000 супутників. І приблизно половина з них належить країнам НАТО. НАТО не має наміру розміщувати зброю в космосі. Ми оборонний Альянс. І наш підхід буде повністю відповідати міжнародному праву", - сказав генсек.

Він додав, що визначення космосу оперативним простором дозволить планувальникам НАТО подавати запитання до країн-членів Альянсу щодо надання можливостей та послуг - таких як супутниковий зв’язок або дані для зображень.

Раніше повідомлялося, що рішення про оголошення космосу новою оперативною сферою оборони може допомогти переконати Дональда Трампа в тому, що НАТО може бути корисним союзником у стримуванні зростання Китаю як суперника і військової сили.

Хоча країни НАТО сьогодні володіють 65% супутників у космосі, Китай готує цілі сузір'я комерційних супутників, які можуть пропонувати послуги від високошвидкісного Інтернету для літаків до відстеження ракет і збройних сил на землі.

Китай розробляє зброю, яку він може використовувати на орбіті, і став першою країною, що висадилася на зворотній стороні Місяця минулого року.

Росія, колись стратегічний партнер НАТО, також є гравцем в космосі і є однією з небагатьох країн, здатних запустити супутники на орбіту.