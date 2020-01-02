Посли Польщі й Ізраїлю засудили вшанування Україною низки діячів

Посли Ізраїлю і Польщі в Україні розкритикували вшанування українською владою лідерів ОУН Андрія Мельника та Степана Бандери, а також письменника і політичного діяча Івана Липи та його сина, одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липи.

Спільна заява послів Джоеля Ліона і Бартоша Ціхоцького є в розпорядженні "Європейської правди".

"До відома Львівської обласної ради та Київської міської державної адміністрації. З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, зокрема Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити", - йдеться у заяві.

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Дипломати обурені, що 24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, спрямовану на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті Мельника, Івана та Юрія Липи, а Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі "виставила банер із зображенням Степана Бандери".