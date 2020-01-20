В Іспанії почався суд над колишнім керівництвом поліції Каталонії

У Національному суді Іспанії розпочався процес над колишнім керівництвом каталонської поліції з огляду на його роль у проведенні незаконного референдуму про незалежність регіону 1 жовтня 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Серед обвинувачених у процесі колишній глава каталонських правоохоронних органів Mossos d'esquadra Жозеп Луїс Траперо, колишній директор каталонських правоохоронних органів Пере Солер, колишній секретар внутрішніх справ женералітату Сезар Пуч, а також лейтенант Тереса Лаплана, яка керувала операцією Цивільної гвардії Іспанії у приміщеннях регіонального уряду Каталонії 20 вересня 2017 року.

Прокуратура вимагає для перших трьох звинувачених по 11 років позбавлення волі за участь у заколоті. Тересі Лаплана загрожує 4 роки в’язниці за підбурювання до заколоту.

Звинувачення вважає, що підсудні перешкодили виконанню судових рішень у зв'язку з проведенням референдуму про незалежність.

Очікується, що суд триватиме до березня.

Верховний суд Іспанії 14 жовтня виніс вироки 12 каталонським політикам у зв'язку з їх причетністю до проведення незаконного референдуму про незалежність в 2017 році. Дев'ять осіб були визнані винними в заколоті і отримали терміни від 9 до 13 років ув'язнення. Трьох суд визнав винними в непокорі, їх засудили до штрафів.