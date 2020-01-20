В Испании начался суд над бывшим руководством полиции Каталонии

В Национальном суде Испании начался процесс над бывшим руководством каталонской полиции в связи с его ролью в проведении незаконного референдума о независимости региона 1 октября 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Среди обвиняемых в процессе – бывший глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'esquadra Жозеп Луис Траперо, бывший директор каталонских правоохранительных органов Пере Солер, бывший секретарь внутренних дел женералитату Сезар Пуч, а также лейтенант Тереса Лапланте, которая руководила операцией Гражданской гвардии Испании в помещениях регионального правительства Каталонии 20 сентября 2017 года.

Прокуратура требует для первых трех обвиняемых по 11 лет лишения свободы за участие в мятеже. Тересе Лапланте грозит 4 года тюрьмы за подстрекательство к мятежу.

Обвинение считает, что подсудимые помешали выполнению судебных решений в связи с проведением референдума о независимости.

Ожидается, что суд продлится до марта.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неповиновении, им присудили штрафы.