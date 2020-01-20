У Франції — протести проти права лесбійок і самотніх жінок на штучне запліднення

У Франції в неділю кілька десятків тисяч людей вийшли на маніфестацію проти прийняття закону про біоетику, який дає право на штучне запліднення одиноким жінкам і лесбійських парам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У вівторок проєкт закону повинен розглядати Сенат. Нижня палата парламенту Франції, Національні збори, проголосувала за прийняття законопроєкту в середині жовтня.

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Учасники акції пройшли від моста Альма до будівлі паризької опери Гарньє під гаслом "Свобода, рівність, батьківство!". "Де тато? - Він в морозильнику","Мама номер 1, мама номер 2, а де ж рівність?", - було написано на транспарантах.

За даними агентства France-Presse, в маніфестації взяли участь 26 тисяч осіб.

До протесту закликали близько двадцяти католицьких асоціацій Франції. Серед них - "La Manif pour tous", яка організувала свого часу багатотисячні мітинги проти прийняття закону про одностатеві шлюби.

Розширення права на використання допоміжних репродуктивних технологій для лесбійських пар і самотніх жінок було однією з передвиборних обіцянок президента Еммануеля Макрона в 2017 році. Крім цього, закон про біоетику дозволяє сурогатне материнство, заборонене у Франції.