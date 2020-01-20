Во Франции – протесты против права лесбиянок и одиноких женщин на искусственное оплодотворение

Во Франции в воскресенье несколько десятков тысяч человек вышли на манифестацию против принятия закона о биоэтике, который дает право на искусственное оплодотворение одиноким женщинам и лесбийским парам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Во вторник проект закона должен рассматривать Сенат. Нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, проголосовала за принятие законопроекту в середине октября.

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Участники акции прошли от моста Альма до здания парижской оперы Гарнье под лозунгом "Свобода, равенство, отцовство!". "Где папа? - Он в морозильнике", "Мама номер 1, мама номер 2, а где же равенство?" - было написано на транспарантах.

По данным агентства France-Presse, в манифестации приняли участие 26 тысяч человек.

К протесту призвали около двадцати католических ассоциаций Франции. Среди них - "La Manif pour tous", которая ранее организовала многотысячные митинги против принятия закона об однополых браках.

Расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий для лесбийских пар и одиноких женщин было одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона в 2017 году. Кроме этого, закон о биоэтике разрешает суррогатное материнство, которое пока запрещено во Франции.