У Польщі створюють кризовий штаб в очікуванні чергових історичних атак Путіна

У канцелярії президента Польщі створюють кризовий штаб у зв’язку з наближенням світового форуму Голокосту в Ізраїлі і очікуваного виступу на ньому президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У ході форуму, який стартує в четвер, свої виступи матимуть, зокрема, віцепрезидент США Майк Пенс, британський принц Чарльз, президент Франції Еммануель Макрон і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Найбільші побоювання польської влади викликає, однак, планований виступ президента Росії. Зазначається, що Путін в черговий раз може атакувати Польщу і знову очорнити її, звинувативши в співучасті в нищенні євреїв.

Тому в президентській канцелярії створюється штаб, що складається з комунікаційних експертів та істориків, які швидко вихоплюватимуть брехливі твердження Путіна. У свою чергу, канцелярія прем'єр-міністра підготувала серію платних статей в американських та ізраїльських газетах, покликаних показати польську версію історичних подій.

Нагадаємо, 9 січня Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.