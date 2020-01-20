В Польше создают кризисный штаб в ожидании очередных исторических атак Путина

В канцелярии президента Польши создают кризисный штаб в связи с приближением мирового форума Холокоста в Израиле и ожидаемого выступления на нем президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В ходе форума, который стартует в четверг, выступят, в частности, вице-президент США Майк Пенс, британский принц Чарльз, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Наибольшие опасения польских властей вызывает, однако, планируемое выступление президента России. Отмечается, что Путин в очередной раз может атаковать Польшу и снова очернить ее, обвинив в соучастии в уничтожении евреев.

Поэтому в президентской канцелярии создается штаб, состоящий из коммуникационных экспертов и историков, которые будут быстро выхватывать лживые утверждения Путина. В свою очередь, канцелярия премьер-министра подготовила серию платных статей в американских и израильских газетах, призванных показать польскую версию исторических событий.

Напомним, 9 января Сейм Польши принял резолюцию о манипулировании фактами и перевирании истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.

Путин утверждал, что сговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.