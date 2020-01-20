Політична криза в Норвегії: популісти йдуть з уряду через повернуту в країну "терористку" ІДІЛ

Антимігрантська консервативна Партія прогресу вирішила залишити уряд Норвегії через рішення повернути в країну дружину бойовика "Ісламської держави" і її дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезьку телерадіокомпанію NRK.

"У Партії прогресу більше немає підстав залишатися в уряді. Тому я сьогодні повідомила прем'єр-міністру, що підстав для подання переліку вимог теж немає" - сказала голова партії Сів Єнсен.

"Я привела свою партію в уряд, я її звідти і виведу" - зазначила вона.

При цьому Єнсен наголосила, що і надалі підтримує Ерну Солберг на посаді голови уряду.

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"У нас немає бажання змінювати прем'єр-міністра. Ми вважаємо, що Солберг є правильною людиною для керівництва країною" - сказала політик.

Криза в уряді Норвегії сталася через рішення повернути в країну дружину бойовика ІДІЛ і двох її неповнолітніх дітей, один з яких був серйозно хворий. Партія прогрессу була не проти повернути до Норвегії лише дітей, однак уряд дозволив повернутися і матері.

Конституція Норвегії не передбачає проведення дострокових виборів у країні, тому після виходу Партії прогрессу в країні має бути сформований уряд меншості.

Партія прогресу входила в уряд Норвегії протягом понад шести років.