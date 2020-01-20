У Норвегії уряд опинився під загрозою через повернуту в країну "терористку" ІДІЛ

У Норвегії Партія прогресу, яка входить до коаліції, погрожує залишити уряд через рішення повернути в країну жінку, підозрювану у зв’язках з "Ісламською державою", і двох її дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезьку телерадіокомпанію NRK.

У понеділок лідерка Партії прогресу Сів Єнсен прибула до прем’єрки Ерни Солберг для розмови з приводу настроїв у політичній силі.

Партія пригрозила вийти з коаліції після того як стало відомо, що уряд вирішив повернути додому ймовірну терористку ІДІЛ і двох її неповнолітніх дітей. Таке рішення було ухвалене через серйозну хворобу п’ятирічного хлопчика, який у серпні важив лише 12 кілограмів, як однорічна дитина.

Партія прогресу наполягала на тому, що привезти до Норвегії дітей, але не їхню матір.

Протягом вихідних низка джерел у Партії прогресу висловили припущення, що чотири партійний уряд не переживе кризу, створену цією ситуацією.

Партія прогресу входить в уряд Норвегії протягом понад шести років.