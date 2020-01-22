Віцепрем’єр пояснив, чому у рішенні щодо митного союзу з ЄС немає "зради"

Віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відповів на звинувачення у згортанні євроінтеграції через рішення щодо митного союзу з ЄС.

Про це йдеться у його колонці "Про митний союз України з ЄС: як зробити "зраду" з правильного рішення".

Віцепрем’єр наголосив, що відмова від ідеї митного союзу з ЄС "це, по суті, добре для України".

"Митний союз – невід’ємна складова членства в ЄС, до якого ми рухаємося невпинно та не відволікаючись на зради та песимізм" - нагадав Кулеба.

За його словами, митний союз на даному етапі це просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози національним вигодам і інтересам України.

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"Тому ми від цієї ідеї і відмовляємося" - зазначив він.

Віцепрем’єр нагадав, що коли 2017 року Україна озвучила ідею митного союзу з ЄС, експерти розкритикували її, тому що такий митний союз означав би більше обов’язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами.

"На цьому етапі нам вигідне максимальне поглиблення співпраці між Україною та ЄС у митній сфері. Для цього є всі передумови і можливості. І ми їх використаємо. Це буде вигідно передусім українцям, адже від цього виграє український бізнес і економічно посилиться Українська держава" - підкреслив Кулеба.