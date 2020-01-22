Про митний союз України з ЄС: як зробити "зраду" з правильного рішення

У вівторок у фейсбук-дискусіях несподівано "спалахнула зрада" через заяву віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про те, що Україна відмовилася від ідеї створення митного союзу з ЄС. Кулеба заявив про це під час круглого столу "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік", співорганізаторам якої була ЄвроПравда, тому ця новина вийшла у нас та у низці інших ЗМІ.

Дехто вирішив, що це рішення – крок до відмови від європейської інтеграції, згортання руху до ЄС.

Ми публікуємо відповідь Кулеби на звинувачення, що лунають у соцмережах. Однак редакція ЄП також має що додати з цього приводу.

Ідея митного союзу України та ЄС з’явилася у 2017 році. Тоді її підтримав президент Петро Порошенко, оголосивши вступ до "чотирьох союзів" метою нашої держави (один з них – митний, на кшталт того, який має Туреччина). Київ навіть офіційно звернувся до Єврокомісії з цього приводу.

От тільки прагнення глави держави тоді майже ніхто не підтримав. Експертна спільнота була одностайна: це прагнення є щонайменше неоднозначним. Всі сходилися у тому, що воно не допоможе зближенню з ЄС – але здатне зашкодити економіці держави. Ось приклади публікації, де ідея Митного союзу піддавалася жорсткій критиці: 1, 2, 3. Натомість ЖОДЕН експерт тоді не звернувся до редакції ЄП із публікацією на користь митного союзу.

Тому те, що зі зміною влади Україна відмовилася від цього пріоритету, експерти сприйняли винятково позитивно. І, до речі, про цю відмову було відомо ще восени. Питання про те, хто запустив у facebook неправдиву думку про те, що це "зрада" – залишається відкритим.

А тепер – слово віцепрем’єрові.

* * * * *

Шановні співвітчизники, які позначають мене у фейсбуці та звинувачують у зраді, будь ласка, не читайте лише заголовки, читайте тексти новин.

Бо заголовок ЄвроПравди "Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС" багато хто підхопив, а текст самої новини, в якому пояснюється, що це, по суті, добре для України – не прочитали.

Відповім по пунктах.

По-перше, митний союз – невід’ємна складова членства в ЄС, до якого ми рухаємося невпинно та не відволікаючись на зради та песимізм. Але до членства ми маємо прийти сильними та ефективними.

По-друге, членство в ЄС – наша стратегічна мета. А митний союз зараз, саме на цьому етапі – це навіть не тактика, а просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам. Тому ми від цієї ідеї і відмовляємося.

По-третє, ще коли 2017 року Україна озвучила ідею митного союзу з ЄС, експерти розкритикували її, тому що такий митний союз означав би більше обов’язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Безальтернативно. Експерти мали рацію, і новий уряд з ними погодився.

На цьому етапі нам вигідне максимальне поглиблення співпраці між Україною та ЄС у митній сфері. Для цього є всі передумови і можливості. І ми їх використаємо. Це буде вигідно передусім українцям, адже від цього виграє український бізнес і економічно посилиться Українська держава.

І насамкінець.

Держава у світі має керуватися своїми цінностями та вигодою. Наша цінність: Україна – держава-член ЄС. Наша вигода: створення можливостей на шляху до членства, що роблять нас сильнішими для захисту наших цінностей і розвитку.

Все у нас буде. Просто на все – свій час.