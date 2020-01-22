Зеленський у Давосі запропонував взяти Україну в ЄС замість Британії

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України зараз дуже зручний момент для вступу в Європейський Союз після виходу Великої Британії із блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми бачимо своє майбутнє у ЄС. Що має зробити ЄС? Просто взяти Україну в ЄС, це дуже складні речі, хоча це дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію, ми підтримуємо курс в ЄС, але ми повинні розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в ЄС. Багато країн ЄС нас підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою, як рівноправного партнера. Але Європейський Союз, деякі країни ЄС, також повинен хотіти залучити Україну в ЄС", - сказав Зеленський.

"Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання - який статус буде в України в ЄС, яке буде ставлення до нашої країни. Ставлення як до потужного гравця, як до країни, яку поважають, чи на яку дивляться зверху вниз? І мені здається, що зараз дуже зручний момент. Одна велика країна зробила exit, можливо для України настав час зробити enter", - додав український президент.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляв, що України стане членом НАТО раніше, ніж вступить до Євросоюзу.

За його словами, через 5 років Україна планує досягти повної взаємосумісності з Альянсом і отримати політичне рішення НАТО про початок процедури вступу.