Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що України стане членом НАТО раніше, ніж вступить до Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За його словами, через 5 років Україна планує досягти повної взаємосумісності з Альянсом і отримати політичне рішення НАТО про початок процедури вступу.

"Політичне рішення про те, що Україна буде членом Альянсу, було прийнято ще у 2008 році. Але наступний етап – початок процедури вступу. Ми за п'ять років хочемо виконати наше домашнє завдання… І через п'ять років ми хочемо сісти з ними за стіл і сказати: хлопці, ми готові, тепер ваша черга", - сказав віцепрем’єр.

Кулеба не став озвучувати конкретну дату отримання такого політичного рішення, але висловив припущення, що Україна отримає таку пропозицію від НАТО швидше, ніж від ЄС.

"Я вважаю, що ми у НАТО вступимо раніше, ніж у ЄС", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, 1 листопада Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

Ця програма, зокрема, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в командній структурі Альянсу.