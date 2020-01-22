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Президентка Швейцарії планує в березні відвідати Україну

Середа, 22 січня 2020, 19:29

Президент Швейцарії Сімонетта Соммаруга планує відвідати Україну в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Офісу глави держави за підсумками зустрічі президентів в Давосі.

"Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Президент України висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією.

Також ішлося про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій.

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Швейцарія
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